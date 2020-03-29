Главный раввин России призвал евреев к онлайн-молитве против COVID-19

Главный раввин России Берл Лазар призвал всех верующих евреев к ежедневной молитве через интернет. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Начиная с воскресенья, 29 марта, по пятницу, 3 апреля, в 13:00 евреи будут совместно читать Теилим (псалмы), а затем они прочтут послеполуденную молитву Минха», — отметили представители пресс-службы раввина.

Участники молитвы смогут сделать пожертвования на благотворительные нужды. Лазар призвал присоединиться к этой акции мужчин, женщин и даже детей.

Ранее в этот же день патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов.

19 марта сообщалось, что мусульмане в Москве также будут проводить пятничные молитвы в онлайн-режиме.

В России также запущен хештег #молитесьдома.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, был впервые выявлен в китайском Ухане в конце декабря 2019 года.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 678 тыс. случаев заболевания, умерли более 31 тыс. человек, вылечились — более 146 тыс.

В России 1534 заболевших, из них 1014 — в Москве.

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