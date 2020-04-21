Маас объявил об отмене отпускного сезона в 2020 году из-за коронавируса

Летнего отпускного сезона в 2020 году на фоне распространения коронавируса в мире не будет. Об этом во вторник, 21 апреля, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас по итогам переговоров со своими коллегами из Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна и Люксембурга.

«Нормального отпускного сезона с заполненными пляжными барами и закусочными в горах этим летом не будет, это было бы безответственно», ― цитирует его телеканал n-tv.

Также Масс выразил надежду на то, что государственные границы откроются как можно скорее. При этом он добавил, что из-за коронавируса в Германии отменены все крупные мероприятия до конца августа.

Ранее в этот день еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала BFM выразил мнение, что в связи с пандемией коронавируса Европа может сохранить границы закрытыми до лета.

По последним данным портала Worldometer, в Германии зафиксировано более 147 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом 4862 человека скончались, а еще 95,2 тыс. ― выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 21 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,49 млн случаев заболевания, умерли более 171 тыс. человек, вылечились — 657 тыс.