Меркель рассказала о нелегком времени на домашнем карантине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала о том, как она проводила время на домашнем карантине. По ее словам, это было «нелегко». Заявление канцлера в пятницу, 3 апреля, опубликовано на сайте правительства ФРГ.

«Я рада, что сегодня могу вновь обратиться к вам из ведомства канцлера. Мой домашний карантин завершен, чувствую себя хорошо. Теперь я отдаю себе отчет: 14 дней дома, 14 дней только по телефону и в Сети на связи с миром — это нелегко. Особенно нелегко для многих пожилых или больных людей, которые в это время должны быть дома одни, потому что вирус представляет для них большую опасность, и которые, в отличие от меня, не могут покинуть квартиру через почти что две недели. Мои теплые пожелания всем тем, кто сейчас находится в такой ситуации», — говорится в публикации.

Меркель напомнила, что на следующей неделе наступает Пасха «и это очень особенное время», когда множество прихожан идут в церкви, встречаются с родственниками и участвуют в гуляньях. Однако в этом году, по ее словам, жителей Германии ждет совершенно другая Пасха, так как публичные и общественные мероприятия запрещены.

«Даже пасхальные гулянья могут проводиться только в соответствии с правилами, действующими везде уже почти в течение двух недель: только с членами семьи, с которыми вы живете, или с не более чем одним человеком за пределами этого круга, и всегда должна соблюдаться необходимая дистанция между людьми, по крайней мере, полтора метра или лучше два», — подчеркнула канцлер.

Меркель добавила, что гражданам Германии следует также отказаться от поездок даже на небольшое расстояние на время пасхальных каникул. По ее словам, эти правила «жесткие, но жизненно необходимые».

Меркель в пятницу вернулась на рабочее место после двухнедельного карантина, который ей пришлось соблюсти из-за того, что до этого она контактировала с врачом, у которого диагностировали коронавирус.

Вирус, получивший название SARS-CoV-2, начал распространяться по миру из китайского Уханя в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев вызываемая им болезнь COVID-19 охватила более 190 стран. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта.

По данным Worldometer на 3 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1 млн случаев заболевания, умерло более 53 тыс. человек, вылечились — 213 тыс.