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Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон рассказал о своем состоянии

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Фото: REUTERS/Leon Neal
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заразившийся коронавирусом, рассказал, что у него по-прежнему сохраняется повышенная температура. Об этом политик сообщил в пятницу, 3 апреля, в своем Twitter.

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«Хотя мне уже лучше и я провел семь дней в самоизоляции, у меня, к сожалению, сохраняется один из симптомов ― температура. Поэтому в соответствии с правительственными рекомендациями я должен продолжать изолировать себя от окружающих, пока последний симптом не пройдет», ― сказал он в видеоролике, опубликованном на его странице в соцсети.

В настоящее время, согласно данным Worldometer, в Соединенном Королевстве зафиксировано 38 168 случаев заражения коронавирусом, из них 3605 скончались, а еще 135 ― выздоровели.

27 марта о своем заражении сообщил глава британского минздрава Мэтт Хэнкок. Он заявил, что переносит болезнь в легкой форме и продолжает работать из дома. В тот же день стало известно о заражении коронавирусом Джонсона.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 3 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,03 млн случаев заболевания, умерли более 54 тыс. человек, вылечились — 220 тыс.

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