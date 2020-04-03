Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон рассказал о своем состоянии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заразившийся коронавирусом, рассказал, что у него по-прежнему сохраняется повышенная температура. Об этом политик сообщил в пятницу, 3 апреля, в своем Twitter.

«Хотя мне уже лучше и я провел семь дней в самоизоляции, у меня, к сожалению, сохраняется один из симптомов ― температура. Поэтому в соответствии с правительственными рекомендациями я должен продолжать изолировать себя от окружающих, пока последний симптом не пройдет», ― сказал он в видеоролике, опубликованном на его странице в соцсети.

В настоящее время, согласно данным Worldometer, в Соединенном Королевстве зафиксировано 38 168 случаев заражения коронавирусом, из них 3605 скончались, а еще 135 ― выздоровели.

27 марта о своем заражении сообщил глава британского минздрава Мэтт Хэнкок. Он заявил, что переносит болезнь в легкой форме и продолжает работать из дома. В тот же день стало известно о заражении коронавирусом Джонсона.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 3 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,03 млн случаев заболевания, умерли более 54 тыс. человек, вылечились — 220 тыс.