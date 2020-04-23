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В Петербурге подали иск из-за введенных для борьбы с COVID-19 ограничений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск. Речь идет о признании недействительными некоторых норм постановлений администрации города о мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Представлять истцов в инстанции будут юристы «Команда 29», сообщил 23 апреля РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ. По их мнению, принятые властями Петербурга меры нарушают права жителей города, ограничивая некоторые из них вплоть «до степени их абсолютного запрета». А это возможно только «в случае введения чрезвычайного положения, которое на текущий момент не введено».

Ограничения лишают жителей города в том числе на свободу передвижения, свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, свободу собраний.

Принимая эти меры, власти Петербурга, по мнению истцов, превысили свои полномочия, их действия представляют собой «запреты, не предусмотренные законом для объявленного режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации».

Новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, распространился по миру из китайского города Ухань. Вспышка началась в декабре 2019 года.

корона

По состоянию на 23 апреля, в России заразились 62 733 человека, из них — 4774 за последние сутки. С начала эпидемии скончались 555 пациентов.

По состоянию на 23 апреля в России 62 733 подтвержденных случая коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. С начала эпидемии скончались 555 человек.

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