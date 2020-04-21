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Беглов допустил введение в Петербурге пропускного режима

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В случае ухудшения в Санкт-Петербурге эпидемиологической ситуации по коронавирусу в городе может быть введен пропускной режим. Такую вероятность допустил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства 21 апреля.

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«Мы предусматриваем различные варианты, абсолютно различные в зависимости от ситуации — от самых средних, по которым сегодня идет Петербург, и это себя оправдывает, до самых жестких — вплоть до введения пропусков», — сказал он.

Беглов подчеркнул, что при соблюдении горожанами режима самоизоляции пик заражаемости коронавирусом пройдет с минимальными потерями.

К настоящему моменту Петербургу удалось «по-среднему» пройти первую волну COVID-19, считает губернатор. В дальнейшем, по его словам, ожидается вторая волна, «и тогда могут начаться проблемы».

«У нас есть дефицит — и в средствах индивидуальной защиты для врачей, и в ИВЛ. Пока мы справляемся, но уже, как говорится, подходим к красной черте, когда нам просто не хватит соответствующего оборудования… Правительству Петербурга необходимо просто время, передышка, когда мы подготовимся», — сказал Беглов, добавив при этом, что власти контролируют ситуацию.

К 21 апреля в Санкт-Петербурге подтвердились 1973 случая заражения коронавирусом. 254 пациента выздоровели, 11 — скончались.

Пропускной режим уже действует в ряде российских городов с целью недопущения дальнейшего распространения инфекции. В частности, для передвижения на транспорте по Москве разрешение необходимо с 15 апреля. Получить его можно бесплатно через портал nedoma.mos.ru, позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив SMS на номер 7377. Для передвижения пешком пропуск не требуется.

В то же время увеличилось количество случаев мошенничества с пропусками. Жителей московского региона призывают не вестись на попытки преступников продать разрешения на передвижение и сообщать о подобных фактах в полицию.

По последним данным, в России подтвердились 52 763 случаев заболевания COVID-19, из них 5642 — за последние сутки. 3873 человека вылечились. 456 пациентов скончались.

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