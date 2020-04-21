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Пропускной режим ввели в Лебедяни на 10 дней

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В Лебедяни в Липецкой области с 21 апреля по 30 апреля будет действовать пропускной режим. Это связано с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал глава области Игорь Артамонов.

На утро 21 апреля в Лебедянском районе выявили 13 случаев заболевания. Выходить на улицу можно только по специальному коду. Чтобы его получить, необходимо позвонить по бесплатному номеру 8-800-450-48-58, а затем ввести в телефоне серию и номер паспорта или дождаться ответа оператора.

Если звонок совершен с мобильного телефона, код пропуска придет в виде СМС. Если при звонке со стационарного телефона — код продиктует автоинформатор.

При выходе из дома жители обязаны взять с собой код пропуска и паспорт. Их необходимо будет предъявить патрулирующим территорию сотрудникам полиции или Росгвардии. Пропуск необходим независимо от того, передвигается ли житель пешком, на общественном транспорте, на такси или личном автомобиле.

Как отмечает Lipetskmedia, на сайте администрации Липецкой области также можно получить пропуск. Кнопка для его заказа расположена на главной странице. Запущена и специальная программа в Telegram «Цифровой пропуск. Липецкая область». Telegram-бот выдает цифровые коды и отвечает на наиболее часто задаваемые вопросы, связанные с действием пропускного режима.

С 16 апреля в Липецкой области действуют СМС-пропуска. Их ввели в Задонске, Липецке и Ельце. Новые правила необходимы для сохранения режима самоизоляции жителей и предотвращения распространения коронавирусной инфекции в области.

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