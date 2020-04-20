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Жители Московской области получили 5,2 млн цифровых пропусков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Порядка 5,2 млн цифровых пропусков выдано в Московской области. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона.

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«В Подмосковье выдано 5,2 млн цифровых пропусков», — рассказал собеседник информагентства.

С 15 апреля для поездок по Подмосковью необходим цифровой пропуск. С 22 апреля к нему должны быть привязаны транспортные или социальные карты.

Ранее 20 апреля стало известно, что в Московской области число пассажиров в автобусах снизилось на 75% по сравнению с началом марта. В транспорте нет школьников и пожилых людей.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

За нарушение данных мер в городе положены штрафы. Так, за несоблюдение режима самоизоляции граждан могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей. Однако, согласно поправкам в КоАП, люди, чьи действия во время карантина несут опасность для остальных, могут заплатить от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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