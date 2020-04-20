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Роспотребнадзор установил допустимое число работников в помещении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Роспотребнадзор установил рекомендуемое число работников в помещении в зависимости от площади. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования не рекомендуется допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находится в одном помещении: до 50 кв. м — не более 5 человек», — передает «РИА Новости».

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Уточняется, что в помещении площадью до 100 кв. м не должно быть больше 10 человек, до 200 кв. м — не более 25 человек. В помещениях площадью свыше 200 кв. м — не более 50 человек.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор спрогнозировал пик коронавируса — в ведомстве считают, что он произойдет в начале мая или раньше.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в стране. По словам главы государства, власти идут на опережение в борьбе с инфекцией и знают, что нужно делать при любом развитии событий.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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