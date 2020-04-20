Пассажиропоток снизился на 75% в транспорте Подмосковья

В Московской области число пассажиров в автобусах снизилось на 75% по сравнению с началом марта. В транспорте нет школьников и пожилых людей.

Об общем снижении пассажиропотока сообщил региональный Минтранс. По данным ведомства, утром 20 апреля наблюдалось на 75% меньше пассажиров, чем до начала режима самоизоляции. Об этом пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

В транспорте не было школьников, пожилых людей старше 65 лет, а число льготников сократилось на 84%. Пассажиров до 65 лет стало на 84% меньше.

С 15 апреля для поездок по Подмосковью необходим цифровой пропуск. С 22 апреля к нему должны быть привязаны транспортные или социальные карты.

В Москве наличие цифрового пропуска для перемещения на личном или общественном транспорте обязательно с 15 апреля. Пешеходам пропуска пока не нужны. Для передвижения по городу необходим документ, где указан адрес проживания гражданина.

За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлено 47,1 тыс. случаев.

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