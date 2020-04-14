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Пропуска для жителей Липецкой области будут вводить с 16 апреля

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Оформление СМС-пропусков для выхода из дома планируют ввести в Липецкой области уже с 16 апреля. Сначала новые правила начнут действовать в Задонске, затем — в Липецке и Ельце. Предполагается, что это позволит сохранить режим самоизоляции жителей и предотвратить распространение коронавирусной инфекции в регионе.

Порядок получения и использования пропусков в настоящее время разрабатывается. По предварительным данным, жителю Липецка, Ельца или Задонска нужно будет позвонить на телефон единой диспетчерской службы, заявить о цели своего выхода из дома и получить СМС-код. Его следует предъявлять сотрудникам правоохранительных органов при требовании, отмечает LipetskMedia.

Как стало известно 8 апреля, на базе Липецкой областной клинической инфекционной больницы открылся региональный дистанционно-консультативный центр. Его появление расширит возможности в сфере диагностики и лечения инфекционных заболеваний, в том числе вызываемых коронавирусом. Медицинское учреждение создано на средства губернаторского гранта.

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