В Москве аннулируют 900 тыс. пропусков с недостоверными сведениями

В Москве за сутки оформлены 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по столице, при этом около 900 тыс. из них содержат некорректные или недостоверные сведения. Они будут аннулированы, предупредил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Пропуска выдаются по заявительному принципу, однако все сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях. В случае, если какие-либо данные будут введены некорректно или окажутся недостоверными, пропуск будет аннулирован, а граждане, указавшие недостоверную информацию, будут привлечены к административной ответственности», — пояснил он.

По словам Лысенко, среди недостоверных данных встречались неправильные написания фамилий с цифрами, нулевые и некорректные номера паспортов, некорректные заполнения полей ИНН.

Он также обратился к москвичам с просьбой не оформлять пропуска «на всякий случай». «В период распространения коронавируса важно следовать рекомендациям врачей и по возможности оставаться дома, соблюдая правила самоизоляции», — отметил чиновник.

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