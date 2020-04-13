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Власти Москвы пообещали аннулировать пропуска с ложью о работодателях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Власти Москвы будут проверять данные о работодателе, предоставленные горожанами для оформления цифрового пропуска. В случае их несоответствия действительности или запрета на деятельность фирмы документ будет аннулирован, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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После заполнения заявок на поездку на работу власти проверят, работает ли предприятие, является ли заявитель его сотрудником и существует ли такой ИНН, сообщил Немерюк ТАСС.

«Если с недействительным пропуском или с пропуском, в котором недостоверные данные, человек будет передвигаться по Москве, то будет нести соответствующую административную ответственность, а именно — штраф», — заявил чиновник.

Ранее 13 апреля мэрия Москвы сообщила, что за первый день работы пропускной системы оформлено 1,8 млн документов. Более 90% всех заявок оформляются для поездок на работу.

С 13 апреля в столице ужесточены меры против распространения. В том числе действуют пропуска для поездок по городу. С 15 апреля этот документ станет обязательным. Аналогичная мера введена и в Подмосковье.

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