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Москвичам откажут в поездке на такси при несовпадении маршрута с указанным в пропуске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Пассажирам в Москве будут отказывать в поездках на такси при несовпадении маршрута с указанным в цифровом пропуске. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в столичном департаменте транспорта.

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«Если цифровой пропуск отсутствует или маршрут такси не совпадает с установленным в пропуске — вам откажут в поездке. Водителей такси, которые не проверят пропуск или будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов», — отметили в пресс-службе департамента.

С целью выявления нарушителей автомобили такси будут выборочно проверять сотрудники полиции.

Также в дептрансе напомнили, что таксисты должны начать проверку цифровых пропусков у пассажиров с 15 апреля.

Со среды в Москве начинают действовать пропуска для передвижения на любом виде транспорта, в том числе велосипеде. Они будут действительны только при предъявлении паспорта. Такая мера была введена столичными властями по причине осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавируса с целью уменьшить передвижения граждан по городу.

Получить пропуск можно через mos.ru, а также позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив SMS на номер 7377. В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа, заявку можно также оставить через домен nedoma.mos.ru.

Для передвижения пешком пропуск не требуется. Выходить на улицу по-прежнему можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома.

По состоянию на 14 апреля в России диагностированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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