Подмосковных водителей предупредили о тотальной проверке пропусков с 15 апреля

С 15 апреля все автомобили в Подмосковье будут проверять на наличие пропуска на въездах и выездах из муниципальных образований. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 апреля на сайте управления МВД по Московской области.

«Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции с 15 апреля будут проверять все транспортные средства на въездах и выездах из муниципальных образований Московской области. Инспекторы ГИБДД будут проверять наличие специальных пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта. В связи с проведением проверочных мероприятий возможны затруднения в движении транспорта», — говорится в сообщении.

Автомобилистов просят заранее планировать время своей поездки и отнестись к данной мере с пониманием.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны.

Получить цифровой пропуск можно с помощью портала мэра Москвы mos.ru, а также отправив SMS на номер 7377. При этом гражданам необходимо продолжать соблюдать правила самоизоляции и покидать дома только в случае похода в магазин, аптеку, утилизации мусора или выгула собаки только в пределах района проживания.

За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2774. Всего в стране диагностировано 21 102 случая заболевания. Умерло 170 человек, 1694 пациента выздоровели.

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