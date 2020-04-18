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В Липецкой области умер первый пациент с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Первый пациент с коронавирусом скончался в Липецкой области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона в субботу, 18 апреля.

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Пациентка проходила лечение в инфекционной больнице с 10 апреля. «Врачи применяли актуальные схемы лечения и прилагали все возможные усилия для спасения жизни больной», — заверили власти. Несколько дней женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Лечение COVID-19 осложнялось хроническим заболеванием — системной красной волчанкой, отметили медики.

По данным на 18 апреля, в России выявили почти 36,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом. За весь период эпидемии зафиксировано 313 летальных исходов, вылечились 3057 пациентов. В Липецкой области число заразившихся достигло 129.

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