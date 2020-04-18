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Губернатор Подмосковья сообщил о замедлении распространения коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Прирост случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье постепенно снижается. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

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«Мы видим, что рост выявленных случаев коронавируса снижается, при том, что количество тестов мы увеличиваем. На сегодняшний день по отношению к вчерашнему прирост составил 12%, вчера мы выросли на 15%, к позавчерашнему дню было 18%», — заявил он в эфире телеканала «360».

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил о предотвращении взрывного роста заболеваемости коронавирусом в столице. Он также отметил, что на сегодняшний день московские медучреждения перешли в более спокойный режим работы с хорошим запасом мощностей, тогда как ранее они работали на пределе.

17 апреля Собянин сообщил, что власти города ожидали роста госпитализаций пациентов с коронавирусом к концу недели в три-четыре московского мэра, власти ужесточат пропускной режим в столице, если увидят, что количество нарушений со стороны граждан и предприятий нарастает.

коронавирус

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России за минувшие сутки зафиксировали 4 785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большая их часть приходится на Москву (2 649), затем следует Подмосковье (428). Таким образом, по состоянию на 18 апреля количество зараженных в стране составило 36 793, из них 313 умерли, 3 057 вылечились.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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