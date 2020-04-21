В Минкомсвязи отвергли возможность сохранения пропусков после пандемии

Необходимости сохранения цифровых пропусков в России после окончания пандемии коронавируса нет. Об этом во вторник, 21 апреля, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

«Я никакой необходимости в сохранении цифровых пропусков после пандемии не вижу. Задача не в том, чтобы всех переписать, задача в том, чтобы минимизировать количество праздно шатающихся по улице людей, которые могут выступать источником заражения для других», — сказал он.

Он также добавил, что и для здоровых граждан, которые выходят на улицу, опасность заключается в том, что их могут заразить.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии с целью недопущения дальнейшего распространения инфекции.

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек.

Всего с момента начала пандемии в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса во всех 85 регионах, умерли 456 человек.