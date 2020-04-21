Песков указал на необходимость дисциплины в период карантина

В период самоизоляции и вынужденных карантинных ограничений российские власти рассчитывают на сознательность и дисциплинированность граждан, заявил 21 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Первое. Мы традиционно наблюдаем за социологической картиной. Второе. Наверное, вам лучше самим обратиться к социологическим службам, чтобы получить эту картину», — таким образом Песков ответил на вопрос журналистов о том, какие настроения граждан вызывают у Кремля наибольшую обеспокоенность и увеличили ли власти частоту мониторинга социальных настроений.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. Выходить на улицу можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома.

Президент страны Владимир Путин объявил в России период нерабочих дней до 30 апреля в связи с пандемией коронавируса, за исключением сфер жизнеобеспечения.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии.

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек.

Всего с момента начала пандемии в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса во всех 85 регионах, умерли 456 человек.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекционное заболевание COVID-19, с начала своего распространения в декабре прошлого года в китайском городе Ухане охватил уже более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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