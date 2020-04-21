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Власти Алтая закрыли район республики из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Турочакский район Республики Алтай закрыли для въезда и выезда из-за распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение главы региона Олега Хорохордина опубликовано на официальном портале республики.

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До окончания режима повышенной готовности в район разрешен въезд только тем, кто там зарегистрирован. Транспорту разрешено следование транзитом, но без остановки и стоянки. На границах района с другими регионами — Алтайским краем и Кемеровской областью — будут установлены патрульные посты.

Вернувшихся из других регионов жителей Турочакского района попросили сообщить об это по телефону горячей линии и обеспечить двухнедельную самоизоляцию. При появлении симптомов заболевания COVID-19 им нужно вызвать врачей на дом.

Ранее на территории Турочакского района было обнаружено два случая инфицирования. Это были строители-вахтовики, приехавшие из Томска и уже покинувшие регион.

По официальным данным, на 21 апреля в Республике Алтай восемь заболевших. Ни выздоровевших, ни летальных исходов на данный момент нет.

Первый заболевший в Республике Алтай выявлен 16 апреля. До этого дня республика была последним регионом без инфицированных.

По состоянию на 21 апреля в России 52 763 человека, из них 5642 диагноза поставлены в последние сутки. С начала эпидемии умерли 456 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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