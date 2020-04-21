Лукашенко выразил уверенность в нормализации мировой экономики в течение месяца

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 21 апреля, выразил уверенность в том, что мировая экономика в течение месяца вернется к нормальной работе, несмотря на распространение коронавируса в мире.

«Несмотря на смертность 400–600 человек в сутки, Европа начала открываться. В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают», ― цитирует его агентство БелТА.

По последним данным портала Worldometer, в Белоруссии зафиксировано 6264 случая заражения коронавирусом, при этом 51 человек скончался, а еще 514 ― выздоровели.

Накануне министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги отметил, что из-за распространения на планете коронавируса мировая экономика столкнулась с сильнейшим кризисом со времен Второй мировой войны.

Ранее, 14 апреля, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман подсчитал, что мировая экономика оказалась под ударом из-за разрыва технологических цепочек на фоне пандемии коронавируса, а сам мир ждет «вторая Великая депрессия».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 21 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,49 млн случаев заболевания, умерли более 170 тыс. человек, вылечились — 653 тыс.