Песков прокомментировал слухи о болезни Ким Чен Ына

В Кремле ознакомились с собщениями СМИ о проблемах со здоровьем у северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам кремлевского спикера, российская сторона не знает, в какой степени это соответствует действительности и ждет данных из официальных источников.

Ранее 21 апреля американский канал CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщила, что здоровье северокорейского лидера пошатнулось после перенесенной хирургической операции. Он с 11 апреля не появлялся на публике и впервые за восемь лет пропустил церемонию празднования дня рождения своего деда, Ким Ир Сена. При этом высокопоставленные представители Южной Кореи заявили, что не располагают такой информацией.

В 2018 году СМИ также сообщили о двухнедельном исчезновении Ким Чен Ына. Позже он появился на похоронах известного ученого-ядерщика Чу Гю Чхана.