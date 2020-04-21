Разведка США изучает данные об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына

Здоровью Ким Чен Ына может угрожать опасность, сообщает CNN, со ссылкой на источник в американской администрации. Власти США изучают данные разведки об ухудшении здоровья северокорейского лидера после перенесенной им хирургической операции.

В среду Ким Чен Ын впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на торжественной церемонии по случаю 108-летия со дня рождения Ким Ир Сена.

Последний раз председатель Госсовета КНДР появлялся на публике 11 апреля на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политике.

В свою очередь высокопоставленный представитель правительства Южной Кореи, знакомый с ситуацией в КНДР заявил, что не располагает информацией о якобы резко ухудшившемся состоянии здоровья Ким Чен Ына. Чиновник раскритиковал эти сведения, отметив, что до недавнего времени северокорейский лидер продолжал выполнять свои обязанности и появлялся на публике.

В воскресенье, 19 апреля, министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон сообщил, что председатель Ким Чен Ын не отправлял письмо президенту США Дональду Трампу, как заявил журналистам американский лидер. В ходе брифинга 18 апреля Трамп рассказал, что получил «хорошее письмо» от Ким Чен Ына. По его мнению, отношения между двумя странами хорошие. Подробностей о полученном послании он не привел.