МИД КНДР опроверг утверждение Трампа о получении письма от Ким Чен Ына
Министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон сообщил, что председатель Ким Чен Ын не отправлял письмо президенту США Дональду Трампу, как заявил журналистам американский лидер. Об этом в воскресенье, 19 апреля, пишет новостной портал Donga.
«Неизвестно, вспоминал ли президент США предыдущие послания, но наш лидер не посылал никаких писем президенту США», — сказал глава внешнеполитического ведомства КНДР.
В ходе брифинга 18 апреля Трамп рассказал, что получил «хорошее письмо» от Ким Чен Ына. По его мнению, отношения между двумя странами хорошие. Подробностей о полученном послании он не привел.
1 января лидер КНДР заявил, что страна будет продолжать разрабатывать ядерное оружие до тех пор, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не прекратится.
По словам постоянного представителя КНДР при ООН Кима Сона, тема денуклеаризации неактуальна для переговоров с США.
США и КНДР начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит Трампа и Ким Чен Ына. По его итогам стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона.
После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.