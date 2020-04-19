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МИД КНДР опроверг утверждение Трампа о получении письма от Ким Чен Ына

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Фото: REUTERS/KCNA
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Министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон сообщил, что председатель Ким Чен Ын не отправлял письмо президенту США Дональду Трампу, как заявил журналистам американский лидер. Об этом в воскресенье, 19 апреля, пишет новостной портал Donga.

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«Неизвестно, вспоминал ли президент США предыдущие послания, но наш лидер не посылал никаких писем президенту США», — сказал глава внешнеполитического ведомства КНДР.

В ходе брифинга 18 апреля Трамп рассказал, что получил «хорошее письмо» от Ким Чен Ына. По его мнению, отношения между двумя странами хорошие. Подробностей о полученном послании он не привел.

1 января лидер КНДР заявил, что страна будет продолжать разрабатывать ядерное оружие до тех пор, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не прекратится.

По словам постоянного представителя КНДР при ООН Кима Сона, тема денуклеаризации неактуальна для переговоров с США.

США и КНДР начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит Трампа и Ким Чен Ына. По его итогам стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона.

После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.

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