КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японии

КНДР 21 марта произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщает Комитет начальников штабов (КНШ) ВС Южной Кореи.

Запуск осуществлялся из провинции Пхенан-Пукто.

По данным Reuters, ракеты не долетели до эксклюзивной экономической зоны Японии.

Пхеньян регулярно устраивает запуски ракет в сторону Японии. Пока ни один снаряд до японских вод не долетел.

9 марта Северная Корея провела учения с целью проверки способности дальнобойной артиллерии нанести внезапный военный контрудар. Они прошли под руководством лидера страны Ким Чен Ына.

Лидер КНДР поставил задачу и далее усиленно готовить артиллеристов, чтобы превратить артиллерию в самый мощный в мире род войск, которого все боятся.