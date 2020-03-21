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КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японии

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Фото: Global Look Press/KCNA/Xinhua/Chao Zhongshe
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КНДР 21 марта произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщает Комитет начальников штабов (КНШ) ВС Южной Кореи.

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Запуск осуществлялся из провинции Пхенан-Пукто.

По данным Reuters, ракеты не долетели до эксклюзивной экономической зоны Японии.

Пхеньян регулярно устраивает запуски ракет в сторону Японии. Пока ни один снаряд до японских вод не долетел.

9 марта Северная Корея провела учения с целью проверки способности дальнобойной артиллерии нанести внезапный военный контрудар. Они прошли под руководством лидера страны Ким Чен Ына.

Лидер КНДР поставил задачу и далее усиленно готовить артиллеристов, чтобы превратить артиллерию в самый мощный в мире род войск, которого все боятся.

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