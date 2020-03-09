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КНДР запустила три неопознанных снаряда в сторону Японского моря

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Фото: Global Look Press/MC2 Thomas Gooley/Keystone Press Agency
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Северная Корея осуществила запуск трех неопознанных снарядов в сторону Японского моря, сообщает в понедельник, 9 марта, южнокорейское агентство «Ренхап».

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Власти Японии предполагают, что речь идет о баллистических ракетах. Японской исключительной зоны они не достигли, передает агентство Kyodo.

«Наши военные отслеживают ситуацию в случае дополнительных пусков и поддерживают готовность», — заявили в объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

2 марта КНДР также запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. По мнению экспертов, был проведен пуск баллистических ракет ближнего действия. Южнокорейские военные заявили, что снаряды пролетели около 240 км и достигли высоты примерно в 35 км.

Сестра лидера Северной Кореи и первый заместитель главы департамента центрального комитета Трудовой партии Ким Ё Чжон назвала запуск снарядов актом самообороны.

1 января Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит разработку стратегического оружия. Это будет продолжаться до тех пор, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, отметил глава государства.

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