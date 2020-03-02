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Снаряды КНДР не достигли исключительной экономической зоны Японии

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Фото: Global Look Press/kcnawatch.co
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Два неопознанных снаряда, запущенные КНДР 2 марта в сторону Японского моря, не достигли исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии. Об этом пишет The Japan Times со ссылкой на Минобороны этой страны.

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В ведомстве добавили, что не обладают информацией о снарядах.

По данным Комитета начальников штабов (КНШ) Южной Кореи, снаряды пролетели 240 км, достигнув максимальной высоты 35 км, пишет ТАСС. В Сеуле выразили серьезную озабоченность действиями Пхеньяна.

Северокорейская сторона запуски пока не комментировала.

Пуски были совершены из района города Вонсан, их зафиксировали в Сеуле. Испытания стали первыми в 2020 году. По данным Примгидромета, они не повлияли на радиационный фон и сейсмообстановку в Приморском крае.

1 января лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян продолжит разработку стратегического оружия и будет вести работы до тех пор, пока США не прекратят вести враждебную политику в отношении Северной Кореи.

Вашингтон и Пхеньян начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

По итогам встречи стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны США. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.

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