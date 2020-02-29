Ким Чен Ын провел первые с начала года военные учения армии КНДР

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел первые с начала 2020 года учения Корейской народной армии с участием различных родов войск. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Учения прошли 28 февраля на восточном участке фронта недалеко от морского побережья. Во время них отрабатывались маневрирование, нанесение огневого удара оборонительных частей фронта.

Ким Чен Ын остался доволен боеспособностью принимавших участие подразделений и заявил, что маневры доставили ему «большое удовольствие».

В ноябре 2019 года сообщалось, что Ким Чен Ын посетил военную часть на острове Чханниндо на юго-западном побережье страны. Северокорейский лидер также лично проверил боеспособность артиллерийской роты, указав цель и приказав открыть огонь.