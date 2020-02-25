США и Южная Корея усилят координацию в вопросе денуклеаризации КНДР

Власти США и Республики Корея намерены усилить координацию для достижения полной денуклеаризации КНДР. Об этом на совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Южной Кореи Чон Гён Ду заявил глава Пентагона Марк Эспер в понедельник, 24 февраля.

«Мы подтверждаем наше намерение поддерживать надежную оборону и усиливать координацию на пути к общей цели — полной денуклеаризации КНДР», — цитирует ТАСС американского министра.

Ранее, 24 февраля, министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва на Конференции по разоружению в Женеве заявил, что Южная Корея выступает за возобновление переговоров между США и КНДР по ядерному разоружению.

1 января лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна будет продолжать развивать ядерное оружие до тех пор, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не прекратится.

США и КНДР начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит Трампа и Ким Чен Ына. По его итогам стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона.

7 декабря прошлого года постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что тема денуклеаризации неактуальна для переговоров с США. По его словам, «продолжительный и содержательный диалог», к которому стремится Вашингтон, на самом деле является уловкой, чтобы выиграть время.

8 декабря КНДР также заявила об успешном проведении «крайне важного» испытания. Отмечалось, что результаты этого испытания в скором будущем «могут оказать существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР».