КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

Северная Корея осуществила запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря в понедельник, 2 марта. Об этом сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов.

Отмечается, что пуски были произведены из района города Вонсан. Как пишет ТАСС, с начала 2020 года это первый подобный запуск.

Запуск снаряда не повлиял на радиационный фон в Приморском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Примгидромет. В настоящее время радиационный фон в Приморье составляет 12 мкР/ч, что соответствует обычным показателям.

Кроме того, по данным информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами, запуск снаряда не повлиял на сейсмообстановку.

1 января Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет продолжать разработку стратегического оружия. Он отметил, что это будет продолжаться до тех пор, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена.

Соединенные Штаты и Северная Корея начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

По его итогам стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.