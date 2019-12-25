Алармизм крепчал: что КНДР готовит США к Новому году

В США и в мире растут опасения, что до конца года Северная Корея может испытать межконтинентальные ракеты, способные долетать до американской территории . На этот шаг Пхеньян сподвигло осознание того, что по-хорошему договориться со Штатами о смягчении санкций уже не получится. Таким образом, северокорейское урегулирование, подвижки в котором с оговорками были возможны в 2018 году, возвращается на круги своя, с тем исключением, что винить в провале опрошенные «Известиями» эксперты склонны не столько Пхеньян, сколько непоследовательность американской администрации.

Цвет настроения грозный

На этой неделе в американских СМИ и экспертном сообществе стал нарастать очевидный алармизм в отношении дальнейших действий Северной Кореи. Виной всему послужило недавнее заявление первого замглавы МИД страны Ри Тхэ Сона: обвинив США в затягивании переговоров с Пхеньяном в интересах избирательной кампании, он непрозрачно намекнул — теперь только «от США зависит, какой рождественский подарок получить».

V5 Люди смотрят репортаж о запуске Северной Кореей ракеты в море между Корейским полуостровом и Японией Фото: REUTERS/Heo Ran

Из-за закрытости Северной Кореи многие предположения о том, что именно задумало высшее руководство страны, всегда были сродни гаданию на кофейной гуще. Но с учетом нынешнего негативного фона в отношениях США и КНДР в последние месяцы ни у кого не возникло сомнений в том, что сейчас Пхеньян готовит Штатам не самый приятный сюрприз.

На этой неделе NBC News поведали о полученном телекомпанией анализе спутниковых фотографий, свидетельствующих, что КНДР расширяет завод, связанный с производством ядерных ракет большой дальности . А CNN со ссылкой на некий источник рассказала, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын совершенно точно решил ужесточить политику по отношению к Штатам. И одной из самых частых спекуляций в последние дни стали предположения о подготовке Пхеньяном запуска межконтинентальной ракеты (МБР), способной достичь американской территории.

М1 Спутниковые фотографии, свидетельствующие о расширении завода по производству ядерных ракет Фото: CNN

Появившееся на днях сообщение информагентства ЦТАК о проведении Ким Чен Ыном расширенного заседания Центральной военной комиссии правящей Рабочей партии усугубило мрачные ожидания. Скупая сводка новостей упомянула лишь, что Ким обсудил с военными «важные организационные и политические меры и военные шаги по укреплению вооруженных сил». Но в виду редкости подобных заседаний — нынешнее стало всего седьмым с 2011 года — уже сам факт встречи подкрепил пессимистичные ожидания.

Кто виноват

Нынешнее напряжение в американо-северокорейских отношениях резко контрастирует с тем оптимизмом, пусть и довольно сдержанным, который царил в самом начале 2018 года. Именно тогда началась «олимпийская оттепель» между Севером и Югом Кореи, ставшая прологом к первой встрече Ким Чен Ына с Дональдом Трампом летом 2018 в Сингапуре. Впрочем, и тогда всё было не так просто.

— Примирение было отчаянным маневром КНДР с испуга, что в Белом доме появился какой-то ковбой с криками, что он всех перестреляет, с другой стороны, оно подпитывалось надеждами, что в силу своей непредсказуемости Трамп подпишет какие-то соглашения, которые более стандартный президент США никогда не подпишет. А Трамп, считая, что предшественники были слабаками, уверовал, что он как мастер сделки сейчас всё решит, — пояснил «Известиям» изначальную примиренческую мотивацию сторон эксперт сеульского университета Кукмин Андрей Ланьков.

М2 Дональд Трамп и Ким Чен Ын на демаркационной линии, разделяющей Северную и Южную Корею, июнь 2019 года Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Трамп действительно начал очень грамотно нагнетать, в какой-то момент создав ситуацию, когда северокорейцы могли пойти на серьезные уступки из страха перед силовыми акциями и когда жесткую линию в отношении Пхеньяна поддерживал Китай. Но, по словам эксперта, в этот подходящий момент Трамп «не дожал». Тем временем на фоне торговой войны Пекин перестал выступать с США единым фронтом по северокорейской проблеме, а в самой КНДР успели осознать, что силовой акции против страны, вопреки грозной риторике, не произойдет.

— Нынешняя администрация в Вашингтоне просчитывалась на каждом шагу, не прислушиваясь к советам экспертов, глубоко разбирающихся в вопросах безопасности на полуострове. А практически все из них прекрасно понимали, что давняя конечная цель Пхеньяна — добиться стратегического ядерного сдерживания, чтобы предотвратить вторжение США. В этом смысле Пхеньян был последовательным в своих требованиях, тогда как нынешняя администрация в Вашингтоне неподготовлена, непоследовательна и действовала тактически, а не стратегически, — пояснил «Известиям» эксперт отдела политики и международных исследований Международного христианского университета в Токио и член канадского Азиатско-Тихоокеанского фонда Стивен Наги.

Схожее мнение о промахах США в отношении Пхеньяна «Известиям» высказал и директор Института корейских исследований при Госуниверситете Огайо Митчелл Лернер. При этом все три эксперта сошлись во мнении, что Ким Чен Ын вряд ли вообще собирался отказываться от своей ядерной программы, независимо от шагов США.

М3 Запуск ракеты малой дальности, июль 2019 года Фото: REUTERS/KCNA

— Подозреваю, что всё это было игрой с самого начала, частью усилий Кима по улучшению своего положения в международном сообществе, ослаблению режима санкций, выигрышу времени для новых испытаний оружия и вбивания клина между США и Сеулом. И в конце концов он в значительной степени преуспел в этих целях, не отказываясь ни от чего, — резюмировал Митчелл Лернер.

«Подарочный» набор

Единственное, в чем Пхеньян пока не преуспел, — это ослабление санкций. И поддержка Пекина и Москвы — сначала устная, а в декабре материализовавшаяся в виде резолюции в Совбезе ООН с призывом снять часть рестрикций против КНДР, — пока ни на йоту не сдвинула позицию американцев.

Еще в апреле Ким Чен Ын заявил: «проявления гибкости» в позиции США Северная Корея будет ждать до конца уходящего года. Но поскольку добиться чего-либо от Штатов по-хорошему не удавалось, ещё в августе северокорейцы возобновили пуски ракет малой дальности, а теперь, похоже, созрели для следующего шага.

— В сочетании с возрождением враждебной риторики и очевидным отсутствием интереса КНДР к дипломатическим усилиям, безусловно, кажется, что что-то должно грянуть, пусть мы и не уверены точно, что это будет, — сказал Митчелл Лернер. — Спутниковые фотографии показывают, что они готовятся к каким-то испытаниям, возможно, к запуску МБР, но есть и другие возможности, вроде запуска спутника на ракете-носителе большой дальности или новые ракетные испытания малой дальности. В любом случае правительство США определенно обеспокоено этим.

V4 Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты малой дальности Фото: REUTERS/KCNA

По мнению Андрея Ланькова, наиболее вероятных вариантов того, чего стоит ждать от Пхеньяна, четыре: запуск искусственного спутника Земли, технически очень похожий на запуск МБР, запуск самой МБР — как по высокой траектории, так и по настильной. В последнем случае КНДР сможет проверить систему термической защиты боеголовки самого заряда, без которой боевая ракета бессмысленна и которую северокорейцы еще ни разу не испытывали.

— КНДР вполне может рвануть и реальный ядерный заряд, но тут главная проблема — КНР. Китайцы с большой вероятностью спустят с рук любое ракетное испытание, а вот ядерное — нет, — добавил Андрей Ланьков. — Нужно выбрать сильный, но не катастрофический удар — остановиться на грани.

Если же КНДР переборщит, это оттолкнет от неё прежде всего Пекин — ныне главного экономического спонсора страны, способного ответить односторонним прекращением продовольственной и энергетической помощи соседу. Разумеется, не сможет Ким Чен Ын в случае чрезмерной провокации рассчитывать и на поддержку Москвы.