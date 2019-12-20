Пентагон заявил о высоком уровне боевой готовности из-за КНДР

США поддерживают высокий уровень боеготовности в связи с ситуацией с КНДР. Об этом в пятницу, 20 декабря, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, сообщает Yonhap News.

«Мы готовы ко всему», — сказал Милли, комментируя заявление главы МИД КНДР Ли Тэ Сон о наличии у Пхеньяна некоего «рождественского подарка» для США.

В то же время выступавший в Пентагоне министр обороны Марк Эспер подчеркнул, что «политическое решение является наилучшим способом обеспечения прогресса в деле денуклеаризации [Корейского] полуострова».

«Я надеюсь, что мы сможем снова запустить процесс [переговоров] и остаться на дипломатическом пути», — приводит его слова U.S. News.

14 декабря в КНДР заявили о необходимости защищаться от ядерной угрозы США. В связи с этим корейцы проводили несколько ракетных испытаний в Сохэ 14 декабря и 8 декабря.

10 декабря госсекретарь США Майк Помпео сообщил о готовности США и России помочь в денуклеаризации КНДР. Цель была сформирована после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

9 декабря президент США Дональд Трамп предупредил КНДР о риске «потерять всё». Такой исход, по мнению американского лидера, возможен, если Ким Чен Ын не перестанет действовать враждебно.

Соединенные Штаты и Северная Корея начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. По итогам встречи стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако значительных успехов в переговорах не достигли.