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КНДР провела еще одно «важное испытание» на космодроме Сохэ

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Фото: Global Look Press/ Xinhua/Kcna
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Академия оборонных наук КНДР сообщила, что в пятницу вечером провела еще одно испытание на космодроме Сохэ. Заявление было опубликовано в субботу, 14 декабря, северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).

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«13 декабря 2019 года с 22:41 по 22:48 (16:41–16:48 мск) на космодроме Сохэ было проведено еще одно значимое испытание. Наши ученые оборонных наук удостоились огромной чести получить горячие поздравления от центрального комитета партии. Результаты в оборонном деле, которых мы достигаем один за другим в последнее время, будут применены, чтобы поднять еще на один уровень надежный потенциал стратегического ядерного сдерживания КНДР», — приводит слова представителя академии «РИА Новости».

8 декабря КНДР также заявила об успешном проведении «крайне важного» испытания. Отмечалось, что результаты этого испытания в скором будущем «могут оказать существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР».

Ранее 7 декабря постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сона заявил, что тема денуклеаризации неактуальна для переговоров с США.

По словам Сона, «продолжительный и содержательный диалог», к которому стремится Вашингтон, на самом деле является уловкой для того, чтобы выиграть время. При этом американская сторона преследует исключительно собственные интересы.

Соединенные Штаты и Северная Корея начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, по итогам которого стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.

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