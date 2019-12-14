В КНДР заявили о необходимости защищаться от ядерной угрозы США

Испытания, проводимые на полигоне Сохэ, необходимы Северной Корее для защиты от американской ядерной угрозы. Об этом заявили в генштабе КНДР.

Испытываемые технологии позволяют «окончательно решить задачу сдерживания США и обеспечения превосходства в мощи над ними», цитирует сообщение «Интерфакс».

Ранее 14 декабря КНДР отчиталась о прошедшем накануне успешном испытании на Сохэ.

«Результаты в оборонном деле, которых мы достигаем один за другим в последнее время, будут применены, чтобы поднять еще на один уровень надежный потенциал стратегического ядерного сдерживания КНДР», — говорилось в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

8 декабря КНДР также заявила об успешном проведении «крайне важного» испытания. Отмечалось, что результаты этого испытания в скором будущем «могут оказать существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР».

Ранее, 7 декабря, постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сона заявил, что тема денуклеаризации неактуальна для переговоров с США.

По словам Сона, «продолжительный и содержательный диалог», к которому стремится Вашингтон, на самом деле является уловкой для того, чтобы выиграть время. При этом американская сторона преследует исключительно собственные интересы.

Соединенные Штаты и Северная Корея начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, по итогам которого стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.