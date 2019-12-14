Прямой эфир

Перед КНДР поставили условие для разрешения промысла в российских водах

0
Фото: Global Look Press/J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол России в КНДР Александр Мацегора рассказал, что квоты на вылов рыбы в водах России Северная Корея сможет получить только после решения вопроса с браконьерством. Об этом он заявил в субботу в эфире радиостанции «Владивосток ФМ».

Славное море: на Байкале ждут туристов и гонят браконьеров
Великое озеро становится центром экологической сознательности

«Мы говорим жестко, пока вы не наведете порядок со своим браконьерством, ни о каких квотах речи быть не может», — приводит слова российского дипломата «Интерфакс».

Мацегора добавил, что Россия стремится создать «двустороннюю структуру» с КНДР, чтобы совместными усилиями выявлять и бороться со случаями браконьерства.

В сентябре в Японском море российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством в исключительной экономической зоне России. При задержании экипаж одной из шхун оказал сопротивление, в результате пострадали сотрудники пограничной службы, один северокореец погиб. Всего был задержан 161 браконьер из КНДР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Японское ведомственное судно столкнулось с рыболовецкой шхуной из КНДР
В ФСБ рассказали о новых задержаниях северокорейских браконьеров

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019