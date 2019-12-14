Перед КНДР поставили условие для разрешения промысла в российских водах

Посол России в КНДР Александр Мацегора рассказал, что квоты на вылов рыбы в водах России Северная Корея сможет получить только после решения вопроса с браконьерством. Об этом он заявил в субботу в эфире радиостанции «Владивосток ФМ».

«Мы говорим жестко, пока вы не наведете порядок со своим браконьерством, ни о каких квотах речи быть не может», — приводит слова российского дипломата «Интерфакс».

Мацегора добавил, что Россия стремится создать «двустороннюю структуру» с КНДР, чтобы совместными усилиями выявлять и бороться со случаями браконьерства.

В сентябре в Японском море российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством в исключительной экономической зоне России. При задержании экипаж одной из шхун оказал сопротивление, в результате пострадали сотрудники пограничной службы, один северокореец погиб. Всего был задержан 161 браконьер из КНДР.