В ФСБ рассказали о новых задержаниях северокорейских браконьеров

За последние два дня российские пограничники задержали в Японском море 11 маломерных судов КНДР. На них находились в общей сложности 87 граждан страны, занимавшихся браконьерством, сообщили в Федеральной службе безопасности.

Браконьеры задержаны в период с 28 по 30 сентября в исключительной экономической зоне России, передает «Интерфакс». У них найдены и изъяты запрещенные орудия лова, а также более 4 тыс. особей незаконно добытого кальмара.

Нарушители доставлены для дальнейшего разбирательства в порт Посьет (Приморье).

В этот же период пограничники спасли 174 северокорейских моряка с 26 терпящих бедствие маломерных судов КНДР. Их в ближайшее время передадут на родину.

27 сентября в Приморье задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту. У них изъяли около 30 тыс. туш кальмара и запрещенные орудия лова.

30 сентября в Находке арестовали шестерых северокорейских браконьеров, напавших на российских пограничников.

17 сентября в районе банки Кито-Ямато в Японском море. Российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством в исключительной экономической зоне России. При задержании экипаж одной из шхун оказал сопротивление, в результате пострадали сотрудники пограничной службы, один северокореец погиб. Всего был задержан 161 браконьер из КНДР.