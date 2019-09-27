Три шхуны КНДР с 262 рыбаками задержаны за браконьерство в Приморье

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту. Задержанных подозревают в браконьерстве, сообщила сотрудник пресс-службы управления Альбина Проскуренко.

В эфире телеканала «Россия-24» она отметила, что северокорейские суда задержаны в исключительных экономических водах России. У браконьеров обнаружено и изъято около 30 тыс. туш кальмара и запрещенные орудия лова.

Сотрудники ФСБ доставили нарушителей в порты Находка и Посьет для проведения разбирательств.

17 сентября сотрудники пограслужбы в районе банки Кито-Ямато в Японском море (исключительная экономическая зона РФ) обнаружили северокорейские суда и браконьеров.

Экипаж одной из шхун с оружием напал на российских пограничников, пострадали четверо военнослужащих, один из них получил огнестрельное ранение. Сейчас состояние пострадавших оценивается как стабильное.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».