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В ФСБ рассказали о состоянии раненных браконьерами КНДР пограничников

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Состояние троих российских пограничников, пострадавших во время нападения северокорейских браконьеров в Японском море, остается стабильным. Об этом 18 сентября сообщили в управлении ФСБ по Приморскому краю.

Как пишет «РИА Новости», пока раненые не доставлены в больницу. Для их транспортировки могут задействовать самолет. Однако в ФСБ эти данные не подтвердили.

Пограничники пострадали 17 сентября. Тогда в районе банки Кито-Ямато в Японском море (исключительная экономическая зона РФ) были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством.

Экипаж одной из шхун совершил вооруженное нападение на смотровую группу российского погранкорабля, в результате пострадали трое военнослужащих. Они получили ранения разной степени тяжести.

ФСБ задержала 80 граждан КНДР, в течение среды они будут доставлены в порт Находка.

Из-за произошедшего в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах КНДР в России Зин Чжон Хеп. Дипломат пробыл в ведомстве более часа. МИД потребовал принять серьезные меры для недопущения подобных ситуаций впредь.

Подобный случай нападения не первый. В 2016 году северокорейские рыбаки, замеченные в российских водах, также атаковали пограничников и ранили двух человек.

В результате российские военнослужащие были вынуждены открыть огонь, восемь браконьеров были госпитализированы, один погиб. В отношении граждан КНДР были возбуждены уголовные дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным ТАСС, в этот раз, учитывая массовость задержания, следователям, прежде чем ходатайствовать о мере пресечения, придется быстро сузить круг подозреваемых.

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