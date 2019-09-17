Прямой эфир

Пограничники задержали более 80 браконьеров из КНДР в Японском море

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники пограничной службы России задержали более 80 граждан КНДР, занимавшихся в Японском море браконьерством на двух шхунах. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

«Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР», — заявили в ведомстве. По информации агентства, деятельность северокорейских браконьеров была пресечена.

Ранее в этот же день экипаж шхуны из КНДР напал на российских пограничников в Японском море. Отмечается, что у троих пострадавших ранения различной степени тяжести.

По данным ФСБ, всего в районе банки Кито-Ямато в Японском море (исключительная экономическая зона РФ) были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел.

В июле стало известно, что полиция в Удмуртии задержала браконьеров, которые добывали икру стерляди. По данным МВД, двое мужчин ловили рыбу в реке Кама во время нереста. Они устроили подводную охоту с аквалангом. На момент задержания браконьеры добыли около 11 кг икры стерляди. Ущерб, нанесенный природе, оценивается в 658 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сенатор допустил расстрел браконьеров в КНДР в случае их возврата
Временного поверенного в делах КНДР в России вызовут в МИД РФ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019