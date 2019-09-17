Пограничники задержали более 80 браконьеров из КНДР в Японском море

Сотрудники пограничной службы России задержали более 80 граждан КНДР, занимавшихся в Японском море браконьерством на двух шхунах. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

«Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР», — заявили в ведомстве. По информации агентства, деятельность северокорейских браконьеров была пресечена.

Ранее в этот же день экипаж шхуны из КНДР напал на российских пограничников в Японском море. Отмечается, что у троих пострадавших ранения различной степени тяжести.

По данным ФСБ, всего в районе банки Кито-Ямато в Японском море (исключительная экономическая зона РФ) были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел.

В июле стало известно, что полиция в Удмуртии задержала браконьеров, которые добывали икру стерляди. По данным МВД, двое мужчин ловили рыбу в реке Кама во время нереста. Они устроили подводную охоту с аквалангом. На момент задержания браконьеры добыли около 11 кг икры стерляди. Ущерб, нанесенный природе, оценивается в 658 тыс. рублей.