Временного поверенного в делах КНДР в России вызовут в МИД РФ

Временного поверенного в делах КНДР в России вызовут в МИД страны, после того как экипаж шхуны из Северной Кореи напал на российских пограничников в Японском море. Об этом «РИА Новости» во вторник, 17 сентября, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

«Сегодня в МИД России будет вызван временный поверенный в делах КНДР в Российской Федерации в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, осуществлявших браконьерский промысел в российской исключительной экономической зоне», — пояснили в министерстве.

Ранее во вторник в ФСБ сообщили, что две рыболовецкие шхуны из КНДР, экипаж одной из которых атаковал российских пограничников в Японском море, задержаны. Суда вели браконьерский промысел.

В результате нападения ранения получили трое российских военнослужащих. На борту судна из КНДР находились более 45 человек, отметили в ФСБ.

Всего в районе банки Кито-Ямато в Японском море в исключительной экономической зоне РФ были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел.