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Две шхуны из КНДР задержаны после атаки на российских пограничников

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Две рыболовецкие шхуны из КНДР, экипаж одной из которых атаковал российских пограничников в Японском море, задержаны. Суда вели браконьерский промысел. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

«Оба судна задержаны», — отметили в службе, сообщает ТАСС.

Ранее во вторник экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в Японском море. Ранения получили трое военнослужащих. На борту судна из КНДР находились более 45 человек, отметили в ФСБ.

Всего в районе банки Кито-Ямато в Японском море в исключительной экономической зоне РФ были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел.

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