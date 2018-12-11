Браконьеров с 1,3 т сазана задержали в Каспийском море

В северной части Каспийского моря задержали браконьеров. По информации Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, два уроженца Дагестана находились в лодке, оснащенной двигателем «Ямаха-200».

У задержанных обнаружили более 1300 кг сазана и около 500 м ставной сети. Разрешений на добычу рыбы у них не было. Примерная сумма ущерба водным биологическим ресурсам составила около 500 тыс. рублей, передает «Астрахань 24».

На прошлой неделе в Севастопольской бухте пограничники пресекли незаконную добычу мидий. Этим занимались сотрудники компании, которая специализируется на разведении моллюсков. Организации грозит крупный штраф и конфискация судна и орудий лова.