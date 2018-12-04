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Браконьеров с мидиями задержали пограничники в Севастопольской бухте

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В Севастопольской бухте пограничники пресекли незаконную добычу мидий. Этим занимались сотрудники компании, которая специализируется на разведении моллюсков.

Как отметили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Крыму, у рыбаков не было разрешения на вылов и промыслового журнала. Кроме того, бригадир, ответственный за добычу, на промысловом судне отсутствовал. Таким образом, бригада нарушила правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

В погрануправлении обратили внимание, что подобное нарушение для этой компании уже не первое, сообщает онлайн-издание «Новый Севастополь». В отношении компании возбудили административное дело. Ей грозит крупный штраф и конфискация судна и орудий лова.

Ранее сообщалось о введении запрета на вылов кефалей в Азовском море. Он будет действовать до 1 января 2019 года.

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