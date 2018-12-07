Браконьеры выловили в Керченском проливе редкой рыбы на 700 тыс. рублей

В акватории Керченского пролива, в районе косы Чушка, пограничники задержали рыбаков, которые незаконно ловили рыбу. Сумма ущерба, причиненного биоресурсам, оценивается в 700 тыс. рублей.

Как сообщает ИА «Кубанские новости», сотрудники рыбопромысловой бригады на двух лодках находились в акватории. Они направились к месту легально установленных сетей. Среди улова находились запрещенные к вылову рыбы. Мужчины отсортировали рыбу, уложили в мешок ту, которая находится под запретом, и сбросили его в воду, обозначив место поплавком.

Процесс удалось заснять сотрудникам Пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю. Позже пограничники нашли в мешке два русских осетра, одну севрюгу, камбалу-калкана и пиленгаса. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов» и «Незаконная добыча водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу».

Ранее Генпрокуратура предложила ужесточить контроль за браконьерством на реке Амур, а также ввести дополнительные меры по обеспечению законности в сфере рыболовства.