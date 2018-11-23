Около 2 т браконьерской рыбы нашли на борту научного судна в Поморье

В Архангельске пограничники нашли на борту научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов» почти 2 т незаконно выловленной рыбы. Речь идет об осетровых, лососевых и сиговых породах рыбы.

Как уточняет ИА FlashNord со ссылкой на погрануправление ФСБ РФ по Западному Арктическому районам, пограничники нашли, в частности, шесть сибирских осетров, 108 атлантических лососей, около 1,5 тыс. сигов, рыболовную сеть и контейнер-рефрижератор.

Ущерб, который был причинен водным биологическим ресурсам, по предварительным оценкам, составляет более 15 млн рублей. По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о том, что у двух жителей Краснодарского края нашли около 1 т черной икры. Они приехали в Комсомольск-на-Амуре, для того чтобы купить деликатес у браконьеров, а затем планировали продавать его на Кубани.