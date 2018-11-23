Прямой эфир

Около 2 т браконьерской рыбы нашли на борту научного судна в Поморье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Архангельске пограничники нашли на борту научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов» почти 2 т незаконно выловленной рыбы. Речь идет об осетровых, лососевых и сиговых породах рыбы.

Как уточняет ИА FlashNord со ссылкой на погрануправление ФСБ РФ по Западному Арктическому районам, пограничники нашли, в частности, шесть сибирских осетров, 108 атлантических лососей, около 1,5 тыс. сигов, рыболовную сеть и контейнер-рефрижератор.

Ущерб, который был причинен водным биологическим ресурсам, по предварительным оценкам, составляет более 15 млн рублей. По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о том, что у двух жителей Краснодарского края нашли около 1 т черной икры. Они приехали в Комсомольск-на-Амуре, для того чтобы купить деликатес у браконьеров, а затем планировали продавать его на Кубани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Браконьеры арендовали озеро в Татарстане для ловли раков
Более 500 браконьеров задержали при вылове омуля на Байкале

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017