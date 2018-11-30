Более 13 тонн нелегальной красной икры уничтожили в Магадане

Более 13 тонн красной икры уничтожили в Магадане на полигоне твердых бытовых отходов. 498 контейнеров изъяли в селе Ямск у браконьеров. Ущерб, причиненный незаконным выловом водных биологических ресурсов, составил около 92 млн рублей.