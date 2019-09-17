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Экипаж шхуны из КНДР напал на российских пограничников в Японском море

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Экипаж шхуны из КНДР напал на российских пограничников в Японском море. В результате нападения ранены трое военнослужащих, сообщили 17 сентября в Центре общественных связей ФСБ России.

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«Экипажем северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что у троих пострадавших ранения различной степени тяжести. По данным ФСБ, всего в районе банки Кито-Ямато в Японском море (исключительная экономическая зона РФ) были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел. Сейчас корабельным составом пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю принимаются меры по пресечению противоправной деятельности.

В марте в Мурманском морском рыбном порту (ММРП) пришвартовался норвежский траулер Arctic Swan, задержанный за незаконный промысел в российских водах.

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