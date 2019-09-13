США ввели санкции против группировок хакеров из КНДР

Соединенные Штаты ввели санкции против трех хакерских группировок из КНДР. Вашингтон считает их ответственными за проведение ряда кибератак. Об этом сообщается на сайте минфина США.

Хакеры провели атаки в отношении «жизненно важной инфраструктуры», говорится в документе управления по контролю за иностранными активами минфина США в пятницу, 13 сентября.

«Это хакерские группы Lazarus Group, Bluenoroff и Andfriel», — отмечается в сообщении.

«Мы продолжим обеспечивать соблюдение существующих санкций США и ООН против Северной Кореи и будем работать с международным сообществом над улучшением кибербезопасности финансовых сетей», — отметил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Мандалькер.

В мае хакеры совершили атаку на государственные структуры города Балтимора, штат Мэриленд, при помощи программы EternalBlue. Ее разработало Агентство национальной безопасности США. Отмечается, что атакам также подверглись государственные структуры от Пенсильвании до Техаса.