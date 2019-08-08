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Хакеры научились подменять сообщения в WhatsApp

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Фото: TASS/Marius Bulling
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В WhatsApp обнаружены уязвимости, позволяющие злоумышленникам редактировать сообщения пользователей. Об этом 7 августа сообщают эксперты израильской компании по кибербезопасности Check Point Software Technologies в своем блоге.

Согласно данным экспертов, хакеры могут использовать функцию «цитирование» в групповых чатах, чтобы изменить личность отправителя, даже если этот человек не состоит в группе. Кроме того, в приложении обнаружился баг, позволяющий изменять тексты чужих ответов.

Специалисты Check Point подчеркнули, что уведомили WhatsApp об этих уязвимостях еще в конце 2018 года, но разработчики мессенджера до сих пор их не исправили.

26 июля разработчики WhatsApp анонсировали появление новых функций в приложении, а 24 июля стало известно, что мессенджер появился на кнопочных телефонах.

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