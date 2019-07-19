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В ОАЭ мужчина оскорбил жену по WhatsApp и был приговорен к тюрьме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Гражданина ОАЭ приговорили к двум месяцам лишения свободы за сообщения, которые он отправлял жене по WhatsApp — суд счел их оскорбительными, пишет газета Khaleej Times.

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Женщина утверждает, что во время небольшой размолвки ее супруг, «вместо того, чтобы поговорить и выяснить разногласия», отправил ей «унизительные и оскорбительные сообщения». После того как муж несколько раз ее унизил, она решила подать в суд.

Мужчину обвинили в оскорблении своей супруги и нарушении закона о преступлениях в интернете, суд первой инстанции приговорил его к двум месяцам тюрьмы.

Гражданин ОАЭ подал апелляцию в суд Абу-Даби и утверждает, что его супруга давно хочет развестись и оформить единоличную опеку надо детьми. Следующее заседание по делу назначено на 15 сентября.

Ранее в июне власти Индонезии разрешили правоохранительным органам читать переписки пользователей в WhatsApp.

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